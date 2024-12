Meštani su u strahu zbog misterioznih požara , za koje tvrde da ih je podmetnula ljudska ruka. Velika šteta im je pričinjena, a mnogi se boje da ne dođe do podmetanja vatre i u kućama.

- Vatra je tamo buknula oko četiri po podne. Pritrčali smo da pomognemo, ali nije uspeo da spase stoku. Izgorele su ovce. Krave i svinje su spasene, ali dobile su opekotine. Mi nemamo neprijatelje, nikad se ništa slično nije desilo u selu i zato smo svi u grču i strahu. Mislim da je u pitanju ljudski faktor jer tamo nema struje u štali. Ne upiremo prstom ni u nikog i ne znamo ko je to mogao da uradi - ističe Marićeva.

Međutim, meštani kažu da su od Brusa udaljeni 30 kilometara, a od Kopaonika čak 50, kao i da je put do njih veoma nepristupačan, te smatraju da požari jesu podmetnuti, ali da ne znaju da li to radi neko iz sela ili sa strane.

Ovim povodom uputili smo i pitanja Osnovnom javnom tužilaštvu u Brusu, koje vodi slučaj, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore.