- To može biti direktan kontakt sa rukovanjem, to je i polno prenosiva bolest, zatim dodirom odeće o odeću. Pored dodira ruku i tela, ona se prenosi i zaraženom odećom, jer ona može nekoliko dana ostati na odeći obolelog ili čak na posteljama, na posteljini. Nije dovoljno da se samo leči telo, mora se zameniti posteljina u kući obolelih.

Inkubacija kod šuge traje od dve do šest nedelja, pa je važno sprovesti lečenje kod svih ukućana u isto vreme, ali i kod osoba u bliskom kontaktu jer je bolest seksualno prenosiva.

- Postoje nekoliko preparata, permetrin, to je biljni preparat, nije otrovan, vrlo efikasan. Postoje supstance, odnosno masti, s tim što je to lečenje malo komplikovanije, traje 6 do 7 dana, pa tek onda sledi kupanje. Postoji benzil benzoat, vidim da ga u Beogradu ima, ovde nam je isto efikasan. Postoji i veterinarski lek koji u nekim težim šugama, možda ima i neke teže oblike, onda će kožni lekar prepisati i takvu terapiju.