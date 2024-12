Slušaj vest

U jednoj od poslednjih, neretko napetih situacija između stanodavca i stanara iz Srbije, nesuglasice oko izlaska iz stana i vraćanja depozita prerasle su u ozbiljan sukob, iz kog jedan momak i dalje ne zna kako da izađe.

Naime, kako je stanar napisao u anonimnoj objavi na Reditu, nakon što je odlučio da napusti stan i u dogovoru sa stanodavcem odredio tačan datum izlaska, stvari nisu išle kako je planirano. Stanodavac je, navodno, na internetu objavio da je stan slobodan nekoliko dana pre nego što je dogovoreno. Kada mu je mladić na to odmah skrenuo pažnju, situacija iznenada eskalirala.

"Dogovorili smo se kog datuma izlazim, da bi stanodavac pisao po internetu da je stan slobodan nekoliko dana pre nego što ja treba da izađem. Kada sam mu ukazao na to, krenule su pretnje porukama kako mogu sad odmah da me izbace iz stana po zimi (bukvalno je padao sneg napolju) i da ne pametujem. Na kraju smo se nekako dogovorili da izađem ranije ali da mi vrate depozit, plus razliku tih nekoliko dana", napisao je momak pa dodao da nikada nisu potpisali nikakav ugovor a da je vlasnicima stana pri ulasku dao depozit koji, navodi "uopšte nije mali".

Međutim, i dogovor oko depozita stanodavac nije ispoštovao. Nakon što je iznajmljivač očistio stan i izneo sve svoje stvari, stanodavac je došao u stan, ali bez dogovorenog novaca. Umesto toga, rekao je momku da će mu novac isplatiti u narednim danima. Tada mu je i naredio da izađe iz stana, a kada je stanar to odbio došlo je do fizičkog nasrtaja.

"Letećeš iz stana"

"Kada sam mu rekao da ja bez depozita ne izlazim iz stana, fizički je nasrnuo na mene (počeo da me gura). Nakon toga je uz uvredljive reči izašao iz stana i rekao da će pare doneti za nekoliko dana i da tada letim iz stana... Pošto ja u tom stanu svakako ne mogu da ostanem, prvo što sam izbacio sve svoje stvari odatle, drugo što neću da razmišljam da li će meni neko u sred noći da dođe da me izbacuje iz stana. Zbog ponašanja stanodavca, pretnjama kako će da me izbace napolje po snegu, fizičkim napadom i ostalo, nešto sumnjam da uopšte ima želju da mi vrati pare", napisao je on pa dodao da je zbog toga sam izašao iz stana ali da je tom prilikom izneo nekoliko stvari u vrednosti svog depozita, kako bi imao neku garanciju da će mu biti vraćeni novci.

Međutim, sada ga muči pitanje da li stanodavac može da ga tuži za krađu, s obzirom na to da nije provalio u stan, ali je ipak uzeo neke stvari.

"Depozit - poklon stanodavcima pri useljenju"

Mnogi u komentarima su otkrili da su upravo ovakve situacije razlog zašto se trude da depozit stanodavcima ipak ne daju, jer kako kažu, malo puta su čuli da je on zaista bio vraćen.

"Iz tog razloga sam ja uvek izbegavao da dajem depozit. Smatraju kao da je to nešto njima bogomdano, kao da je to nekakav poklon na useljenju. Koliko sam samo stanova promenio nijedan do sad nije vraćao depozit a čuo sam razne priče slične poput te tvoje. Najčistija je priča gde jedan mesec pre izlaska se najavi izlazak i onda depozit ostane za taj zadnji mesec", napisao je jedan korisnik.