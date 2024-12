- Skrenemo mi levo, skrene i on levo. Pređemo mi ulicu namerno, pređe i on. Zastanemo mi, zastane on. Kada je već srce počelo da nam lupa kao kod zečeva, podignemo ruku zamišljajući da smo u Londonu i... ne stane taksi, ali stane tuk-tuk. Uskočimo mi, ni ne pitajući za cenu, i zapravo nam se tu posreći. Ili smo bar mi tako mislili. Vozač nas je sproveo duž cele tvrđave, zastao ispred svakog bitnog mesta, objasnio nam na svom oskudnom engleskom jeziku sve što je znao o tom mestu, i čak nam je ponudio vožnju za sutradan, iz našeg hotela do narednog mesta koje ćemo obići - navela je ona, a kako je to izgledalo pogledajte i na slikama u galeriji: