BEOGRAD - Nakon vesti da je dečak (11) nestao u Beogradu, aktiviran je sistem "Pronađi me", a brzom reakcijom policije dečak je pronađen živ i zdrav.

- Uspostavljen je sistem "Pronađi me", kako bi se i pomoglo da se deca pronađu. Policija je radila celu noć, i sistem "Pronađi me" je aktiviran. Desilo se da je majka prijavila da dete nije došlo iz škole. Bio je u drugoj smeni i nije se vratio, a poslednji put viđen je oko 19.15 - kaže Dačić.

- Da bi se sistem aktivirao potrebna je saglasnost roditelja. Dete je pronađeno oko jedan sat u blizini TC Galerija. Nepovređeno, živo, zdravo. Posle sam se čuo i sa ocem. Ovde imate situaciju da to više nisu deca, on ima 11 godina i dobio je, po njegovoj proceni malo goru ocenu nego što treba... I bio je ljut! Ali to je život, i svakome može da se desi. Ali, hoću da kažem da su roditelji bili jako uznemireni, ali i dovoljno mudri da se obrate policiji na adekvatan način - kaže Dačić za "Pink".