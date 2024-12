Kao i svake godine, pred Novu godinu se usvaja novi red vožnje koji važi do istog perioda naredne godine. Usvojene izmene donose najviše novosti za građane Pančeva, Vršca i Zrenjanina, u cilju unapređenja putničkog železničkog prevoza.

Najviše izmena odnosi se na polaske koji povezuju Beograd sa Pančevom, Vršcem i Zrenjaninom. Naime, nekadašnji Panvoz prelazi na novi nivo i biće pokriven najmodernijim elektromotornim vozovima. Dodato je 8 novih polazaka i neke od linija su od Pančeva produžene do Zemuna. U ovim vozovima, važiće pojedinačne i pretplatne karte, kao i sve povlastice Srbijavoza, sa posebnim popustima za đake i studente. Slično je i sa polascima namenjenim Vrščanima, jer se takođe uvodi 8 novih polazaka, a sve linije su produžene od Vršca do Zemuna. Ovakvom organizacijom saobraćaja putnici iz Pančeva i Vršca moći će da putuju direktno do Novog Beograda i Zemuna, bez presedanja. Uvedeni su i novi vozovi između Zrenjanina i Pančevačkog mosta.