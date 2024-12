Smeha, komentara i lajkova je mnogo , ali ono što zabrinjava je to što u brojnim komentarima niko ovim r oditeljima nije skrenuo pažnju da nije dobro što to čine, te da se bebe mogu i povrediti. U takvom riziku je i beba na ovim slikama u galeriji:

Pedijatar dr Saša Milićević ističe za Kurir da to što čine roditelji može da škodi bebama.

- Ne treba žuriti sa tim stvarima, dete dobije refleks sedenja između četvrtog i sedmog meseca života, ako se dete stavlja pre toga u sedeći položaj može da dođe do različitih povreda , može doći i do krivljenja kičme - navodi dr Milićević.

- Da bi dete moglo da hoda mora prvo da nauči da stoji, pa tek onda da hoda, ne treba ih forisirati. To je roditeljima zanimljivo snimaju se za Tiktok, ali to nije dobro! Može da dođe do oštećenja zglobova i tetiva, jer dete koje sedi kad napravi pokret na stranu može da se desi da se udari negde - upozorava sagovornik Kurira.