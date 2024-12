Kompanija MOL u prazničnoj sezoni poklanja Mercedes-Benz CLA 180 kao glavnu nagradu u velikoj zimskoj nagradnoj igri pod nazivom „Sipaj 20 litara i osvoji!“ koja će trajati do 12. januara 2025. godine.

Glavni uslov za učešće u nagradnoj igri jeste da se kupci registruju i prihavte uslove nagradne igre u MOL MOVE aplikaciji ili na sajtu, a zatim da sipaju minimum 20 litara goriva (uključujući TNG) na MOL servisnim stanicama, koristeći MOL MOVE program lojalnosti pri svakom plaćanju. Ono što tri puta povećava šanse za osvajanje nagrade jeste sipanje EVO PLUS goriva, premijum goriva koje čuva motor automobila i obezbeđuje mu najbolje performanse.

„Ovom nagradnom igrom nastavljamo da gradimo pouzdano partnerstvo sa našim vernim kupcima, korisncima MOL MOVE programa lojalnosti. Pored brojnih drugih benefita, oni imaju mogućnost da do 12. januara osvoje i vredne nagrade, od kojih je glavna automobil Mercedes-Benz. Učešće u nagradnoj igri je vrlo jednostavno, dovoljno je samo da se registruju i prihvate uslove nagradne igre u MOL MOVE aplikaciji ili na sajtu i sipaju određenu količinu goriva, a šanse za osvajanje nagrade veće su ukoliko je to EVO PLUS gorivo. Hladni, zimski dani ne moraju da budu sumorni, naprotiv, vreme je praznika, a zimska nagradna igra ’Sipaj 20 litara i osvoji!’ tu je da ih dodatno ulepša i ugreje“, rekla je Biljana Mališić Jut, direktorka maloprodaje MOL Serbia, uz napomenu da kupci koji plaćaju MOL Gold karticama ne učestvuju u nagradnoj igri.