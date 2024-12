Promena vremena donosi nam prve znake prave zime . Topli front koji trenutno vlada biće zamenjen hladnim, a to znači da nas očekuje sneg i niske temperature.

Imaćemo dva snežna talasa do Nove godine

- Naredna tri dana maksimalna temperatura od 9 stepena do 13 stepena Celzijusovih, toplije vreme potrajaće do petka 20. decembra kada dolazi hladni front, ali i hladniji period. Za sada u planu imamo dve snežne epizode: prva u subotu ujutru, južnije od Save i Dunava, Beograd je na granici, a druga u ponedeljak 23. decembra kada se sneg očekuje u celoj Srbiji, uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Maksimalna dnevna temperatura biće od 2 stepena do 6 stepeni Celzijusovih! Pri snežnim padavinama biće oko nula stepeni - navodi Ristić.