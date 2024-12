U najnovijem snimku koji je objavio, objasnio šta zapravo znači post i kako da ga uspešno završimo. On je to slikovito objasnio na primeru fudbalske utakmice između dva rivala.

Kroz jedan minut objasnio je kako da dođemo do pet "golova" u prvom poluvremenu , i uspešno igramo, odnosno postimo kroz Božićni post koji traje sve do 7. januara.

"Pokušaću fudbalskim rečnikom da objasnim smisao posta. Počela je sezona Božićnog posta. Igrate utakmicu protiv veoma jakog protivnika. Protivnika koji zna sve vaše slabosti i računa na to da niste motivisani. Vaš prvi zadatak neka bude da organizujete odbranu, a onda polako počinjete da dajete golove" kazao sveštenik Aleksandar i dodao:

"Prestanite da psujete - jedan nula, prestanite da pijete alkohol, dva nula! Ne uzimajte narkotike to je kao da ste dali go kroz noge, tri nula! Ne tučete se i ne svađate, iz penala, četiri nula, a tek je prvo poluvreme! Hristos između nas", zaključio je on.