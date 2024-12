Kako je objavljeno na sajtu Ministarstva zdravlja, on je istakao da je to pokazatelj da mladi vode računa o svom zdravlju , a da država Srbija i Ministarstvo zdravlja pokazuju brigu o njihovom zdravlju.

- Karavan zdravlja do sada je obišao 10 gradova u kojima su i organizovani preventivni pregledi i smatram da je to veoma važno. Ono što je još važnije to je što smo tokom pregleda procenili kardiovaskularni rizik. To nije samo merenje pritiska i analiza krvi, već i ispitivanje životnih navika - pušenje, fizička aktivnost, san, ishrana... Na osnovu toga mi utvrđujemo kardiovaskularni rizik - pojašnjava Tasić.