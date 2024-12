Posle toga, kada je postao savršen monah, počeše se, po Promislu Božjem, skupljati oko njega mnogi željni duhovnog života. Ubrzo ih se skupilo tako mnogo, da je Sava morao da zida i crkvu i mnoge kelije. Kada mu je otac umro došla mu je majka Sofija, koju on zamonašio, i dao joj keliju u kojoj je bila do kraja života. Mnogo napada pretrpeo je ovaj sveti otac od bliskih ljudi, od jeretika i od demona. Ali je on sve njih pobedio, i to: bliske ljude blagošću i popustljivošću, jeretike nepokolebljivim pravoslavnim veroispovedanjem, a demone krsnim znakom i prizivanjem Boga u pomoć.