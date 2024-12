Slušaj vest

Emisija "Ni pet, ni šest" bavi se aktuelnim, gorućim, društvenim temama u našoj državi, regionu, ali i svetu. Međutim, voditeljka Jovana Grgurević je ovdašnju emisiju istakla kao jednu od važnijih.

Voditeljka je prvo naglasila da je ovo društvo podeljeno po mnogim pitanjima, od banalnih tematika poput za koga navijaš i šta slušaš, do ključnih životnih i svih ostalih. Grgurević je rekla da je smatrala da ovo društvo nije podeljeno po pitanju pedofilije.

Dakle, kada se kaže da je neko seksualno uznemiravao, a kamoli zlostavljao ili silovao dete, mislilo se da celokupno društvo smatra da ta osoba nema dalja prava. Međutim, oni imaju svoja prava i postoji ne tako mali broj ljudi koji ih štiti, pa je tako u svetu stiglo do toga da se pedofilija smatra bolešću i da ne bi trebalo da se nazivaju tako, već pedoseksualac.

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" na Kurir televiziji koji su diskutovali o ovoj temi bili su Trivun Ivković, bivši načelnik zatvora, Melisa Okanović i Vladimir Milutinović iz organizacije Fortis.

Ivković je pričao o situacijama iz zatvora, s obzirom na to da je maksimalna kazna zatvora 15 godina za pedofiliju bez smrtnog ishoda.

- Jeste kazna 15 godina, ali niko u KP domu nije izdržao toliko vremena, tu su četiri, pet maksimalno. Naravno da ima povratnika, silovatelji su oni koji se stalno vraćaju, oni ne mogu da se ne vrate. Imali smo čoveka koji je 40 godina suđen za silovanje i evo ga opet u zatvoru. Imali smo čoveka iz Šapca, a on nije silovao maloletnice, već babe i dobio je 20 godina. Sada mu to ističe, ja mu kažem da ide kući i vodi računa kako se ponaša. On je otišao u Šabac i vidi preko mosta neku babu i ona mu da neki sok, i on krene da je siluje. On ne vidi da su tu stajali ljudi, pa su ga doveli, on je rekao ubij te me, ja ne mogu da ne silujem - započeo je Ivković, pa se osvrnuo na današnje situacije kada pedofili šalju uznemirujuće poruke devojčicama putem interneta:

- Što se tiče ovih što navlače decu preko telefona, time bi trebalo roditelji da se pozabave da dete ne naseda na priče putem interneta.

Okanović je pričala o organizaciji Fortis:

- Organizacija je registrovana, dakle imamo rešenje od ministarstva. U statutu ima stavku borbe protiv pedofilije i zaštitu dece. Fortis nije naše radno mesto, svi članovi su zaposleni, imaju druge delatnosti, ja konkretno radim u DZ Tuzla, dakle medicinska grana, završavam fakultet za diplomiranog medicirana. Dakle, svi su zaposleni i imaju svoje izvore finansiranja. Sve dogovaramo zajedno, svi učestvujemo, a ogromne količina novca ulažemo u to, mi se trenutno samofinansiramo. Znamo ući u minus svojih plata kako bismo ispunili nešto, zato je to za nas ogroman novac, trebaju nam timovi advokata, savetnika, nismo iz struke, nismo svi psiholozi.

Milutinović je odgonetnuo zašto je ušao u Fortis:

- Prvo kao otac, drugo kao sin, brat, moja ljudska dužnost je da se borim za ljudska prava i zaštitu nejakih, tako sam učen u kući, da se pomogne onima koji nemaju, to polazi iz moje ljudske prirode. Dakle, kao što je koleginica rekla, sve se radi u ličnoj režiji, pa i humanitarne akcije koje smo pravili kada smo nosili novac i hranu porodicama, to je sve iz našeg džepa, iako gospodi to zvuči negativno. Ja radim kao personalni trener u teretanu, a te akcije koje pravimo nisu svakako svakodnevne, u početku smo brzo ušli u sve to, pa su nam i finansije tako odlazile, a sada se već bolje organizujemo kako ne bismo izgoreli u tome. Uopšte nismo razmišljali da će ovo biti finansijski udarac, ali dogodilo se, za nas je to veliki novac, za nekoga možda nije, ali ga dajemo iz srca, pa nam nije to toliko strašna stvar.

Milutinović je otkrio kako njegova organizacija radi i ko njima prijavljuje da je neko pedofil:

- To nas vraća na početak cele priče jer se preko prijatelja jedna devojka požalila nama kako je neki stari gospodin uznemirava i traži da se vidi s njom. Mi smo videli prepisku, nismo preuzeli prepisku, nismo se mi dopisivali, već smo videli da ona jasno neodgovara na poruke, a on zove na pozive, ona blokira, on pravi drugi profil i tako. Te se rodila ideja da probamo da vidimo šta će se desiti ako ona stvarno pristane da se vidi s tim čovekom. Da li će taj čovek doći, jer u tim namerama i porukama koje je njoj pisao, bio prilično odlučan. Već je bilo slanje polnog organa, fotografija, bilo je poziva na seksualne odnose. Iako ona nije stupila u seksualne odnose, on je rekao da će biti prvi i tako te gnusne stvari. Ne mogu sada prepričati stvari, ali kada biste pročitali te četove, svakome čak i ko nema ljudskosti u sebi bi se povraćalo. I tad se desilo i prvi put da dođemo do situacije. To je kasnije ostala praksa, kako smo taj snimak podelili, tako se javilo više ljudi. Postala praksa da, kako smo mi taj prvi snimak podelili i obelodanili to kao organizacija, da nije to bilo tako jasno definisano kao Fortis, tako su se javile druge devojke koje imaju slične probleme i da obelodanimo ostale kao manijake. To su ljudi koji se već javljaju devojkama i devojke dolaze s tim, a one ne pišu provokativno niti išta.

