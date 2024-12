RHMZ je ponovo objavio najavu vremenskih prilika koje nas očekuju do kraja nedelje.

Danas umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo, tek ponegde na severu i severoistoku Srbije slaba kiša. Najviša temperatura od 6 do 12 °C.

Do četvrtka (19.12.) suvo i toplije sa sunčanim intervalima.

Od sredine sledeće sedmice do kraja decembra minimalna temperatura u Beogradu će biti od 1 do 4 stepeni, na širem području grada -2 stepena, a maksimalna od 5 do 8 stepeni.