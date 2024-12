Mnoge žene u komentarima složile su se sa njom, ističući da pored emocionalne zrelosti, međusobnog poštovanja i sposobnosti za izgradnju zdravog odnosa, što tvrde da moraju i same da poseduju, od muškaraca očekuju da bude finansijski stabilni — ako treba i više od njih samih. Kako tvrde to im je bitno najviše zbog kompleksa koji sami muškarci pokazuju onda kada žena više zarađuje.

"Bukvalno. Mada, ukoliko imaš jače zvanje od njega, a još i ugled na poslu, možeš da krpiš kraj s krajem od svoje plate ima da ga rade kompleksi", "Proživela ne znam koliko puta i godinama trpela stresove u ime tih kompleksa. Ali 'ajde da to podvedemo pod 'ti si ambiciozna' ili 'ti si sponzoruša', šta već odgovara kontekstu u datom momentu", "To je apsolutno tačno… jer iako je to nepopularno reći i treba prećutati… realnost je pokazala suprotno…nažalost…", "Ja sam ceo život tvrdila da to nije bitno, a i partnere birala tako. Sada mogu da kažem da sam prava ćurka bila, a da si ti apsolutno u pravu", glasili su samo neki od komentara.