Šuga nije iskorenjena bolest

- Moram reći da to ne treba da bude nikako iznenađenje. Šuga nije bolest koja je zaboravljena, pa i nismo imali u prethodnih 50 godina, pa da se sada čudimo zašto odjednom šuga. Šuga je bolest koja je rasprostranjena u čitavom svetu. Ima je znatno više u zemljama koje su nerazvijenije, koje nemaju tako dobre zdravstvene sisteme, nadzora, gde nema dobre terapije, gde se to ne prepoznaje i ne leči, ali nisu ove bolesti pošteđene ni mnogo razvijenije zemlje, Evrope i sveta. Ono što je zanimljivo jeste da Svetska zdravstvena organizacija kaže da u ovom trenutku preko 200 miliona ljudi na planeti ima. Samo onih koji su prepoznali šugu, da je to na nekom godišnjem nivou kumulativnom, tako i možda i 500 miliona. Tako da to nije iznenađenje. Ima šuge - rekla je.