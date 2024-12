Generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan, prilikom obilaska ovih škola, podsjetila je na probleme bezbjednosti s kojima se djeca suočavaju u savremenom društvu. „Sa video-nadzorom će svi zajedno biti sigurniji, deca svakako ali i profesori koji pred roditeljima i javnošću imaju odgovornost za bezbednost đaka. Oni će sada imati kontrolu nad tim gde se deca kreću, te moći da garantuju za njihovu bezbednost, ali imati i tačan uvid u to kako je došlo do incidenta, ako se nažalost on desi. Znam da bi đaci hteli više slobode, ali naš posao je da ih čuvamo na svaki način pa i na ovaj“, rekla je Trivan.