- Idem ja do prodavnice ovde u Palanci, ulazim, puno ljudi, red na kasi, jedan čovek koji je kupovao nešto, daje karticu ženi koja radi na kasi i govori joj PIN, ali tako da to čuje cela prodavnica! Ja gledam čoveka, gledam sve druge u prodavnici, ma ništa, njima je sve to normalno. Drugi put kad sam išla na neko drugo mesto opet se desilo isto, kod mene u restoranu, svi kao "evo plati", "evo PIN" ljudi mi govore PIN a meni glupo... Neću da čujem tvoj PIN, nemoj da mi kažeš, zašto mi govoriš, ne treba mi - rekla je ona začuđeno.