U svetu trenutno postoji nekoliko gorućih humanitarnih kriza (Sirija, Gaza, Sudan, Somalija). Ne može se definitivno ni potvrditi ni poreći mogućnost pretvaranja neke od njih u migrantski talas. Uz to, uvek postoje i drugi, obično višestruki, razlozi za migracije, koji uključuju ekonomske, klimatske, društvene i druge faktore. O kompleksnosti globalnih migracija govori sledeći podatak: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije je do sada pružao usluge smeštaja za građane 119 od 195 priznatih država u svetu. Međutim, bitno je napomenuti da su i republički smeštajni, zakonski i ljudski kapaciteti danas neuporedivo veći nego što je to bio slučaj 2015, kao i to da su evropski i regionalni okviri saradnje danas razvijeniji, uključujući i novi Migracioni pakt Evropske unije koji je stupio na snagu ove godine.