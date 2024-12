Naveo je da krsnu slavu čine kolač, žito, vino, sveća. Uz to ikona krsne slave, kadionica, žar, briket, tamjan.

- Pre toga osvećenje vodice u kući, a na dan slave što više ukućana da ode u hram. Kada je molitva, sve se privodi skladu, jer Bog tada stvara svojom molitvom harmoniju. Kao što je stvorio na početku stvaranja sveta i svaki dan stvaranja završava rečima: I vide Bog da je dobro. Neka bude dobro tako i u našoj kući, svi na molitvu, sa svojim sveštenikom, sa ljubavlju, poštovanjem, divnim lepim razgovorima, dočekom i ispraćanjem sveštenika . To je početak slave - ispričao je otac Ljuba na svom Jutjub kanalu.

- Moj savet je, danas u eri lake komunikacije, bar ja tako radim, a vidim da i moji prijatelji to rade, pozovu telefonom na slavu. Lepo je obaviti razgovor sa dragim gostom, prijateljem, srodnikom, da zoveš ga, pozdraviš ga: "Hristos Vaskrsnu, brate, sestro, kako si, neka da Bog da bude još bolje. Znaš, evo bliži se moja slava, ako Bog da, ja slavim Đurđevdan, pa u ime Boga da zajedno proslavimo svetog Đorđa, svetog Georgija u radosti, molim te, očekujem te, izaberi kad god hoćeš vreme, ja te sa radošću i moja porodica očekujemo." Vidim da i ljudi vole to. Pozovite prijatelje na slavu, bez obzira što oni to znaju. Ili bar napišete lepu poruku, SMS, Viber, kako god. Dakle, lepo je - naglasio je otac Ranković.