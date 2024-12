- Ja u kuću, kuća prazna, šok, rane, stres. Ja ne znam kako živim i odakle više snaga, ali Alah mi daje neku snagu. Dva meseca sam bez nje, živim, radim, borim se, dete školujem, vozim, odlažem. Uzela je dečiji dodatak u iznosu od 250 do 300 maraka i platila time taksi. Neke stvari nikada neću razumeti, ali mi to ne daje za pravo da osuđujem - priča Ermin.

- Borim se, eto kako znam. Trenutno sam samohrani otac, žena mi je otišla. Znači, slagala me da joj je majka bolesna. Nema više ona sa mnom nikakav kontakt... Išao sam i u socijalno i u policiju, oni su mi preporučili sud, sud me poslao advokatu, otišao sam do advokata, kako bih rešio to oko razvoda - priča Ermin.