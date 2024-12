- Normalno je da se stvari menjaju, mnogo toga je drugačije. Poslodavci su opterećeni konkurentnom situacijom zbog tržišta rada. Takva je situacija zbog manjka radnika u mnogim delatnostima. Bili su prinuđeni da povećaju zarade. Mnogi poslodavci su ipak u ozbiljnim problemima jer nemaju mogućnost za to. Njihove radnike preuzimaju oni koji mogu adekvatno da ih plate. Poslodavac je na kraju prinuđen ili da isplati, ili da zatvori tu delatnost - rekao je on, te istakao:

- Ovo istraživanje obuhvatilo je celokupno tržište rada. Pre mesec dana smo radili istraživanje koje se odnosilo samo na mlade. Oni žele da im početna zarada bude 80 hiljada. Tokom dalje karijere, žele da im plata bude 170 hiljada. Često pitaju da li su mladi nerealni što se tiče očekivanja, ja bih rekao da samo nisu usklađeni. Ovo su cifre, odnosno normalan novac kako bi živeli normalno u Srbiji, a drugo je to što one nisu usklađene sa tržištem rada i što poslodavci to ne mogu da ponude. Mladi pristaju i na poslove koje nude manje od 80 hiljada, ali to nije novac koj će njih zadovoljiti, već će to biti prelazno zaposlenje dok ne nađu bolji posao.