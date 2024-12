- Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u većem delu Srbije višim za 0.5 do 1.0, a u Vojvodini i Timočkoj Krajini višim za 1.0 do 2. u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13.5ºS. U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 38 mm - navodi se u prognozi i dodaje da će i april biti prosečno vlažan mesec i da su u prvoj dekadi mogući slabi do umereni mrazevi.