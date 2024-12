Sitno se odbrojava do kraja ove godine, a praznična euforija već je počela. Ovo je vreme darivanja, a mnogima omiljeni poklon je cveće. Kako bi ispoštovala sve svoje kupce i to u svako diba dana, na državne i verske praznike kada je na cvećari katanac, Sabina Veselinović iz Čačka postavila je u gradu na Moravi prvi cvetomat i to se pokazalo kao pun pogodak.