Pojedini domaćini, umesto uz posnu trpezu, slave nešto drugačije, uz mrsnu hranu. Da li je to po crkvenim pravilima i kako se zapravo slavi Sveti Nikola istraživala je novinarka Kurir televizije Teodora Borozan, a više o tome govorio je i sveštenik Gligorije Marković.

- Moram da uradim ono što vi ne možete, a to je da prizovem Božiji blagoslov na svako domaćinstvo koje slavi slavu, ali i na sve nas koji ćemo biti u gostima, pa i one koji će biti u gostima, a nisu vernici. Moram da kažem, ako je domaćice najviše mučilo to pitanje koje ste postavili, odnosno da li je greh pripremiti mrsnu trpezu, blago njima, zato što ima raznih pitanja koje muče čoveka - započeo je Marković.