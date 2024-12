- Sve je izgledalo da moj život ide uzlaznom putanjom. Želela sam da budem frizerka, ali moji roditelji nisu bili za to i smatrali su da je to besmisleno, da treba da imam neko više obrazovanje. Bila sam uporna i napustila sam fakultet i otvorila svoj privatan biznis. Taman sam počela da radim, 2000. godine sam otvorila salon i nadala sam se da će ta 2001. godina da mi donese mnogo životnih radosti. U to vreme sam volela da izlazim i da se družim sa svojim drugarima, a te noći 2001. godine sam dobila dozvolu od svojih roditelja da prvi put u životu izađem u Novi Sad na žurku, što je u to vreme bio svojevrstan prestiž - prisetila se Biljana govoreći na tribini.