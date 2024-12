- Danas je sve to u dogovoru sa roditeljima. Dakle, imamo krizu roditeljstva i ova naša priča, ovo pojavljivanje u medijima, to je sve u cilju da roditelji pročitaju, da čuju, da se s njima razgovara još i od preškolskog perioda i posle u osnovnim školama, roditeljskih sastancima. Razgovarao sam i sa nastavnicima, direktorima škola. Treba da pokušati da oni razumeju šta im škola kaže i šta im kažu nastavnici. U situaciji u kojoj se nalazim, prvo, kriterijum ocenjivanja je ublažen poslednjih godina. Sve imamo, četvorke, petice. Ima i negativnih ocena, ali lakše se popravlja. Povećana je ta srednja ocena i nema tu više straha kao što je nekad bilo. Danas roditelji imaju od osnovne škole uvid u sve aktivnosti, ocene i kako dete napreduje putem elektronskog dnevnika. Baš zato što je danas mnogo lakše ovo su retki primeri i treba raditi na tome da se ovako nešto ne dešava. Ipak mislim da je jako teško da je samo to razlog, loša ocena, jer se uvek ocena može popraviti.

- Ako uzmemo činjenicu da po zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova otprilike od 1.300 do 1.500 dece se prijavi nestanak u toku godine. Za mnoge, hvala Bogu, mi i kao javnost ne znamo, ali to su zvanične prijave od strane roditelja i više se na našu žalost, zbog nekih tragičnih događaja koje su se desili u prethodnom periodu, ne čeka onaj nekada ustaljeni period kao neka prođe 48 sati pa tada ćemo prijaviti. Sada se takve prijave odmah zaprimaju i odmah, policija odmah preduzima sve obsežne mere i radnje kako bi se ta osoba, dete, pronašlo. Pored ovoga, sada imamo i sistem "Pronađi me" koji se po drugi put aktiviran kod nas. Koji opet jako doprinosi tome da se osim policije koja u momentu prijave nestanka dobija informaciju i kreće u potragu, tako i šira javnost dobija informaciju kako bi se eventualno došlo do podataka. Činjenica je da su prvi trenuci, odnosno prvih 24 sata, ključni za pronalaženje. Evo i sad se to pokazalo ovakvim pristupom, zahvaljujući i roditeljima koji su brzo pokrenuli taj sistem da bi se za detetom tragalo. Policija koja je bila obaveštena o nestanku deteta, pronašla ga je i otpratila kući. Dete koje se nađe u sred noći je vrlo pogodno za razne, neke druge interese koje može neko da ostvari i zato je ovo jako bitno. Ne smemo da zanemarimo da živimo u vremenu gde postoji trgovina ljudima, gde postoji manipulacija sa ljudima. Vrlo lako je takvo dete koje se pronađe u to doba da bude predmet manipulacije.