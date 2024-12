On kaže da su pored svečane večere gosti, ali i supružnici slavljenici uživali u poklonima. Pokloni su, objašnjava Dragan S, bili posebni, kreativno osmišljeni, od "igle do lokomotive", kako se u narodu kaže.

"Baš sam se potrudio oko poklona, a dugo sam razmišljao šta bi to moglo da bude. Dogovorio sam se sa suprugom da to bude zajednička fotografija iz školskih dana urađena u velikom formatu i uramljena. Bio sam jako ponosan, jer je poklon koji sam darivao mojim prijateljima koji obeležavaju 40 godina braka izazvao najviše pažnje okupljenih, po svojoj originalnosti, bez lažne skromnosti", objašnjava on.