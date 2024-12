Stiglo nam je to dugonajavljivano zahlađenje u zemlju. Od jutros je mnogo hladnije u celoj zemlji, a takvo nas vreme, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda , očekuje i narednih dana.

- Očekuje se povećanje snežnih pokrivača u brdsko-planinskim predelima, od 10 do 15 centimetara. Sutra poslepodne će sneg prestati da pada, a u nedelju nas očekuje suvo i malo toplije vreme.

Ona kaže da se u ponedeljak očekuju maksimalne temperature od 3 do 4 stepena, nakon čega će biti u padu. Od utorka do petka možemo očekivati dnevne temperature od 0 do 2 ili 3 stepena, što je povoljno za održavanje snežnih pokrivača. Ovaj snežni pokrivač bio bi nešto slabiji u Vojvodini.