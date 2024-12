"I to je bio jedan veliki reformski zahvat koji smo sproveli. U prethodnih par dana pojavila se jedna nejasnoća samo kod zaposlenih u zdravstvu oko visine akontacije za tekući mesec. Naime, sistem obračunava visinu akontacije za tekući mesec na osnovu broja radnih sati iz prve polovine tog meseca i to je ono što je bila nejasnoća s obzirom da se broj radnih sati iz meseca u mesec menja", naglasio je Mali.

"Kada je reč o našim zaposlenima u zdravstvu, uz njihovo obrazloženje i razumevanje Ministarstva finansija, njima mnogo znači da to ide po drugom principu. I oni su već na prvom sastanku sa Ministarstvom finansija taj problem rešili, da to ne ide tako, nego da se podeli na dva puta u mesecu", rekao je Lončar i istakao da tog problema više neće biti.

"Ono što je najbitnije, ne da nešto neće biti isplaćeno - biće isplaćeno sve do jednog dinara, jer to su ljudi zaslužili i to je cilj ove države i predsednika da ti ljudi dobiju maksimalno koliko je to moguće. Za manje od 10,15 dana ide povećanje plata od osam odsto za zdravstvene radnike, što je po meni jedna od najlepših vesti za ljude koji zaslužuju, koji se bore svaki dan, 24 časa i koji su se uhvatili u koštac sa nekim stvarima koje nisu mogle da budu rešene dugi niz decenija", naglasio je Lončar.