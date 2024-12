Nesrećne reči: „karcinom“ nikako nisu nešto što bilo ko želi da čuje. O tome mogu da govorim i i sa lične strane, jer odlično znam kako se osećate kada ih čujete. Kako je to zastrašujuće i užasavajuće i za porodicu takođe, kako se sva osećanja pomešaju i ne možete da razmišljate ni o čemu drugom. Mogu o tome da pričam, jer sam i sam nedavno pobedio rak. Izbegavao sam da o tome govorim javno, jer je to lična stvar koja se tiče samo moje porodice i mene, ali otvorenost kralja Čarlsa po pitanju svog zdravlja me navela i ohrabrila da i ja podelim svoje iskustvo.