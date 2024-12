- Danas, najveći problem među mladima jesu sintetičke droge, kada ne možete da reagujete adekvatno jer oni uzmu malo marihuane, sve izbrkaju, danas se brzo živi, njima je dosadno, pa gledaju da što pre dođu do adrenalina. Danas je popularan i onaj gas, zove se azot-suboksid, koji se pakuje u konzerve, a inače se koristi u stomatologiji kada neko ima strah od zubara, pa su se daju male doze kako bi se oraspoložio. Mladi naravno to zloupotrebljavaju, pa padaju u smeh, a ne znaju da ako se uzme veća doza da može lako da dođe do smrti. Marihuana je ušla u sve pore, svi nešto puše, možda se to i nama dešavalo, ali ne kao danas jer je danas mnogo štetnih sastojaka u svemu tome, ti proizvođači žele da stvore zavisnost.