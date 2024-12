- Pitanje je ko se današnjoj generaciji nameće kao idol. Mora objasniti koiko prevara ima, svi ti suplementi jednostavno ne daju mišiće. Hemičari mogu da objasne kako to izgleda u praksi. Supstance koje prodaju su otpadak koji nisu znali gde da upotrebe, belanca koja nemaju svoju svrhu, surutka od mleka koja ima niskokvalitetne proteine - tvrdi Nikolić.

On kaže da ukoliko neko želi da vežba i razvije svoje telo, unos mesa je ključan.

- Sportista će uzeti doping kako bi dobio bolji rezultat, dok će običan čovek to učiniti iz kompleksa nižih vrednosti, potreba za odskakanjem iz društva ili potreba za dopadljivosti. Prečica ne postoji i ljudi moraju sa time da se pomire.

Ona kaže da ovakva zloupotreba može dovesti do zdravstvenih problema zbog kojih mogu završiti i u bolnici, a kaže da žene često uzimaju suplemente koje im poremete hormone do poente gde one bez povratka razviju sekundarne muške karakteristike koje ne nestaju nakon što osoba prestane da uzima tu supstancu.