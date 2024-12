- Tada može doći do oštećenja sluha, najčešće privremeno, retka su trajna. Kod petardi može doći i do štećenja očiju ako pukne blizu ili da dođe do konjunktivitisa zbog dima. Osobe koje imaju osetljive disajne puteve mogu da reaguju na miris petardi i da teško dišu. Petarde mogu ostaviti psihički efekat na decu i bebe, jer kada dođe do pucnja, može doći do psihološkog stresa kako kod ljudi, tako kod životinja.