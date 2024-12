Jutarnja temperatura biće od minus sedam do minus jedan, u Negotinskoj krajini oko dva, a najviša dnevna od pet do devet stepeni.

U Beogradu će ujutru biti maglovito, pre podne pretežno sunčano i malo toplije. Posle podne i uveče postepeno naoblačenje, a tokom noći ka ponedeljku kiša. Jutarnja temperatura od minus tri do minus jedan, a najviša dnevna oko šest stepeni.

Sutra, 23. decembra, oblačno, ujutru u nižim predelima kiša i susnežica, u brdsko-planinskim predelima sneg. Tokom dana uz pad temperature, kiša će preći u sneg i u nižim predelima i to prvo na severu i zapadu, a do kraja dana i u celoj zemlji uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Od utorka do četvrtka oblačno i hladno vreme povremeno sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača u nižim predelima od 5 do 15 cm, a u brdsko planinskim predelima od 15 do 30 cm, lokalno i više.