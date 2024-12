Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je večeras upozorenje na snežne padavine koje je na snazi od sutra do 25. decembra.

"Početkom sedmice oblačno i hladnije vreme sa snegom , a najviše snega se očekuje u brdsko-planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije , gde će pasti od 20 do 40 cm snega , lokalno i više.", glasi upozorenje RHMZ .

Sutra sneg širom Srbije

Sledeća nedelja u znaku snega

"Sa padom temperature kiša će preći u sneg i u nižim predelima i to ujutru i pre podne na severu i zapadu Srbije, a posle podne i uveče i u ostalom delu zemlje. U nižim predelima se očekuje formiranje snežnog pokrivača visine od 1 do 10 cm, a u brdsko-planinskim predelima povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više.", naglašavaju.