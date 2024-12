Nakon opasnog izazova "leteći supermen", koji je zaludeo osnovce i srednjoškolce u Srbiji, decu je opčinila nova "igra" koju su nazvali "helikopter", a koja takođe može dovesti i do invaliditeta.

- Neke zemlje su zabranile upotrebu TikTok -a. Deca mogu da traže od drugih, ali to znači je to toliko masovna pojava da se ne može uticati pojedinačno. Uticaj vršnjaka je prejak, oni imaju potrebu da se dokazuju i igraju opasnih igara,

- Njima se u ovim izazovima dopada to što dobijaju osećaj moći i adrenalin. Oni se prvi put oslobađaju nekih obrazaca ponašanja koje su pratili kao deca i prvi put sami sebi određuju meru slobode i to im se dopada, kao i to što doživljaj dele sa vršnjacima.