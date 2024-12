Magneti za skidanje zujalica s garderobe u buticima ponovo se uoči praznika prodaju na društvenim mrežama i to već od 14 evra po komadu!

Na TikToku kruže video-snimci u kojima se reklamiraju ovi magneti u obliku priveska koje koriste lopovi za krađu garderobe jer navodno prema rečima prodavca "ne aktivira alarme". Magnet navodno skida zujalicu sa garderobe pa čak i obuće, a zabrinjavajuće je to što se u komentarima ispod objava mnogi maloletnici raspituju za cenu. U linku profila piše da jedan magnet košta 14 evra, dva iznose 25, a tri su 30 evra.

Inače, za krivično delo krađe zakon predviđa novčanu kaznu ili kaznu zatvora do tri godine. Takođe, postoji i lakši oblik ovog krivičnog dela odnosno sitna krađa za koju je zaprećena novčana kazna do kazne zatvora do šest meseci. Sitna krađa je ona krađa kod koje vrednost ukradenih stvari ne prelazi iznos od 5.000 dinara.