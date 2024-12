Conecto Travel je već dve decenije sinonim za sigurnost, udobnost i pouzdanost kada je u pitanju prevoz putnika na relaciji Beograd – Hrvatska. Sa više od 20 godina iskustva, firma je izgradila reputaciju lidera u oblasti kombi prevoza, pružajući visokokvalitetne usluge svojim putnicima. Ako tražite bezbedan, udoban i efikasan način da stignete do Hrvatske, Conecto Travel je pravi izbor za vas.

Kombi prevoz Zagreb je namenjen putnicima koji idu iz Beograda u Zagreb, kao i putnicima koji iz Zagreba putuju do Beograda. Polasci su svakodnevni i time pored klasičnih prevoza Conecto Travel upotpunjuje vezu između dve prestonice. Pored Zagreba, naše rute uključuju čitavu Istru, jednu od najatraktivnijih turističkih regija u ovom delu Evrope. Kombi prevoz Poreč prevozi putnike do Poreča, Pule, Umaga, Rijeke, Novigrada, Rovinja i Opatije. Bez obzira na to da li putujete iz poslovnih razloga, zbog porodičnih poseta ili odmora, naš tim je tu da vam omogući prijatno i bezbrižno putovanje.