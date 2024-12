- Vreme mu je za vojsku. Na regrutaciji - specijalac! Nikad kinuo nije. Zdravlje - ličko. I ode u vojsku. Ne čujemo se 2-3 meseca i onda saznam da je teško bolestan. Kada sam to čula, otišla sam da vidim dete. I tamp ugledam pola deteta - priča sa tugom, ali nekakvom hrabrošću ova žena.

- U nevolji ne poznavati boga, to je strašno. Ja sam očajavala. Svake noći sam se molila da sutra ne osvanem. Otvaram albume, mazohistički se teram da se setim svega, da mi nema deteta. Moj život je bio jedan tunel bez traga svetlosti. I ja tu prepoznam ukor, jer sam ja pohulila na život. Iako neobrazovana po pitanju boga, shvatim da to nije dobro. Kako tražiš da umreš?! Kako se usuđuješ?! To ti je dar od boga! - kaže ona dodajući da joj je malo falilo da, kako kaže, napravi neoprostivi greh, misleći pri tom verovatno na samoubistvo.