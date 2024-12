- To su oni koji su na ulici, koji nemaju krov nad glavom i njima je najpotrebnija pomoć, a pogotovo u zimskim danima. Crveni krst tokom cele godine radi sa beskućnicima, a sve organizacije Crvenog krsta, u svim opštinama glavnog grada, tokom cele godine komuniciraju i pomažu osobama koje su na ulici. U ovim zimskim danima, u saradnji sa gradom Beogradom i sekreterijatom za socijalnu zaštitu, već treću godinu zaredom otvaramo to privremeno prenoćište za beskućnike. Osnovna razlika u odnosu na prihvatilište za stara i odrasla lica jeste da je ovo privremenog tipa i nije potrebna dokumentacija ili procedura da bi neko bio korisnik. Sasvim je dovoljno da dođe u prenoćište, koje se nalazi u ul. Doktora Milutina Ivkovića 2, od osam uveče do osam ujutru može da provede celu noć u toplom, uz obrok i napitke, može i garderobu da promeni, ali i da vodi računa o ličnoj higijeni.