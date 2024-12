Pojedini vozači zaljubljeni su u mercedes i samo voze automobile ovog proizvođača, oni drugi u bmw. Međutim, Milojko Milovanović iz sela Tometino polje kod Požege ima nesvakidašnju ljubav prema vremešnim četvorotačkašima i to prema peglicama . Kada je prethodnih dana sneg zavejao planinska požeška sela prvo su prošle mašine za čišćenje, a odmah zatim i njegova crvena poljska peglica.

- Dugo vergla na ovim niskim temperaturama, ali upali i ide. Za peglicu nema prepreka na ovim maljenskim brdima. Svi me pitaju zašto samo one, a ja im odgovaram da je to moj mercedes i da ih ne bih menjao ni za kakvu limuzinu - rekao je Milojko za RINU.