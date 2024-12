Izdato je upozorenje da se danas očekuju najintenzivnije snežne padavine u Mačvanskom, Кolubarskom, Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu, gde se u nižim predelima do srede 25. decembra, očekuje od 20 do 40 centimetara, a na planinama preko 50 cm novog snega.

Duvaće slab i umeren vetar, na planinama, u Vojvodini i zapadnoj Srbiji povremeno jak, severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja, od minus dva do tri stepena, u Negotinskoj Кrajini do pet stepeni. Uveče slabljenje intenziteta padavina. Prelazak snega u kišu očekuje se uveče u Vojvodini, a tokom noći i na području Beograda i centralne Srbije.

U Beogradu će biti oblačno sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača. Do večeras se u nižim delovima grada očekuje stvaranje snežnog pokrivača visine od 15 do 20 cm, a u višim delovima Beograda i oko 30 centimetra novog snega.

Prelazak snega u kišu očekuje se uveče u Vojvodini, a tokom noći i na području Beograda i centralne Srbije. Najniža temperatura od minus dva do tri stepena, a najviša dnevna do pet stepeni. I u Beogradu oblačno sa snegom, uz temperaturu do jednog stepena. Vetrovito vreme se očekuje u sredu, sa temperaturom do šest stepeni.