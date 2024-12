„Miodrag Kostić je osnovao zadužbinu sa željom da ostavi trajnu vrednost srpskoj nauci i društvu. Iako je ovo kruna njegovog filantropskog delovanja, za nas je otvaranje Palate nauke mnogo više od uspostavljanja zadužbine koja nosi njegovo ime. To je ulaganje u budućnost, tehnološki napredak i inovacije, kao i u naše talente koji će biti pokretačka snaga razvoja Srbije. Pored istraživanja koja će se odvijati u 20 naučnih centara, važan cilj Palate nauke je i popularizacija nauke. Posebna pažnja posvećena je sadržajima za osnovce i srednjoškolce, ali ovo je centar naučne inspiracije za sve generacije – od dece i mladih do akademske i naučno-istraživačke zajednice”, izjavio je Aleksandar Kostić, član Upravnog odbora Zadužbine Miodraga Kostića.

Pored ovih sadržaja i aktivnosti koje su namenjene najširoj javnosti sa ciljem popularizacije i približavanja nauke građanima, a posebno deci i mladima, drugi segment Palate nauke čini 20 naučnih centara, od kojih je 19 uspostavljeno u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, dok je dvadeseti centar za digitalizaciju Radio-televizije Srbije. U ovim centrima vrše se istraživanja u različitim naučnim oblastima – od robotike, veštačke inteligencije i holografije, preko elektroenergetike, biomedicine i telekomunikacija, do interneta stvari, industrijske automatizacije i 3D zvuka.

Radno vreme Palate nauke je od utorka do petka od 10 do 18 časova, i subotom i nedeljom od 11 do 19 časova. Ulaznice se mogu kupiti na licu mesta na blagajni, kao i onlajn putem sajta. Otvaranjem Palate nauke Beograd je dobio novo, važno mesto u svojoj muzejskoj i turističkoj ponudi, i pozicionirao se visoko na mapi naučnih centara ove vrste u Evropi.