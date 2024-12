Poznati košarkaš Lazar Radosavljević koji već neko vreme igra u Švedskoj ispričao je kako je bio šokiran činjenicom da u toj zemlji roditelji na dečije rođendane, pored poklona, donose i grickalice kako bi njihovo dete imalo šta da jede.

Slušaj vest

Srbija važi za državu u kojoj su ljudi srdačni, ljubazni i gostoljubivi, pa se tako naši sugrađani iznenade kada odu u neku državu gde su običaji malo drugačiji.

Iznenadio se i poznati košarkaš Lazar Radosavljević koji već neko vreme igra u Švedskoj.

Foto: TikTok Printscreen/

On je za "jaomile_podcast" ispričao kako je bio šokiran činjenicom da u toj zemlji roditelji na dečije rođendane, pored poklona, donose i grickalice kako bi njihovo dete imalo šta da jede.

- Kada sam dobio decu i kada su malo porasli i krenuli u vrtić vodio sam ih na rođendan kod druge dece. Oni su, takođe, dolazili kod nas. I dešava se to da ti vodiš svoje dete kod mene na rođendan i moraš da nosiš grickalice, sokiće, čokoladice... Na proslavu rođendana mog deteta?! Nosiš poklon, naravno, ali pored toga nosiš i svoj paket za svoje dete - priča on i kaže da mu je to bilo potpuno neshvatljivo.

Kako izgleda život u Švedskoj možete videti u galeriji ispod.

1/4 Vidi galeriju Uređena država, visoki standard, ali potpuno drugačiji običaji Foto: Shutterstock, AP Geert Vanden Wijngaert.jpg

- Neshvatljivo mi je i dalje, iskreno. Letos smo pravili u parku rođendan za naše klince i namerno sam stavio sve što imam po stolovima da bi ljudi videli i služili se. Svi su super jeli, pili i na kraju smo svima podelili tortu. I roditelji su bili iznenađeni: "Uvau, ima i za nas?!". Kažem: "Ima brate, ima tri torte tamo". Oni su se ponašali kao da sam im, ne znam šta sad dao". To znači da, verovatno, nikad ranije na dečijem rođendanu nisu pojeli tortu" - ispričao je on.

Slično je i kada je u pitanju proslava rođendana odraslih. To što ste pozvani na rođendan ne znači da nećete platiti ceh u restoranu.

To je, kako je pisao Kurir, doživeo Aleksandar Krajnović, Srbin koji već šest godina živi u Švedskoj. Platio je sve što je jeo i pio kod druga na rođendanu, a da pritom nije sam ni birao šta će da jede.

- Kako sam ja to kod druga na 30. rođendanu platio sve što sam jeo i pio. A da, dobro ste me čuli. Ukratko, priča ide ovako. Ja sam inače iz Srbije, živim u Švedskoj već 6 godina i bio sam pozvan na 30. rođendan kod jednog druga. Pošto je taj rođendan bio u restoranu, mi smo poručili hranu i piće, nije bilo ono na stolu sve i svašta kao kod nas na Balkanu, pogačice, čips i to - ispričao je ovaj mladić na Tiktoku.

- U jednom trenutku konobar dolazi, slavljenik ustaje i naručuje za sve nas šta ćemo da jedemo. Mi smo dobili meni, mogli smo da gledamo, ali je slavljenik ustao i iz nekog razloga je on svima naručio i to je bilo skroz okej, naručuje neko mešano meso sa nekim umacima, sosevima i to je bilo sasvim dovoljno za sve nas, nas 15-20 je bilo. Posle jedno sat i po, slavljenik ustaje i govori svima nama da možemo da odemo do šanka da platimo svoje piće i svoju hranu. A da, ne lažem vas, verujte mi, stvarno je tako bilo, a da je meni neko ovo ispričao, ne bih mu poverovao - naveo je Aleksandar.