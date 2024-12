Od četvrtka mraz!

Vremenska prognoza za Novu godinu

Ristić je najavio da će ovakvo vreme trajati do Nove godine, sa mrazom tokom praznika, dok će od prvog dana nove godine doći do blagih otopljenja.

Ledena zima tek predstoji

- Početkom januara 2025. trebalo bi da dođe do manjeg otopljenja sa maksimalnim temperaturama vazduha od 5 do 10 stepeni. Otopljenje bi trajalo dva do tri dana i najavilo bi promenu vremenu koja dolazi - rekao je ranije Ristić.

- Prodor hladnog vazduha označiće početak ledene zimepošto ćeod Božića do Svetog Jovana biti ledenih dana. Temperature će biti ispod nule i padaće povremeno sneg. To će biti najhladniji period ove zime, a krajem januara očekujemo ponovo manje otopljenje, s tim što ono neće biti kao prethodnih godina kada su temperature išle i do 20 stepeni, već će biti umereno, kao što smo imali u prethodnom periodu, do 8-12 stepeni - kaže Ivan Ristić.