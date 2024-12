Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će sneg u pojedinim delovima zemlje padati do četvrtka, a da se najintenzivniji očekuje u Mačvanskom, Kolubarskom, Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu, gde se u nižim predelima već za sutra najavljuje od 20 do 40 centimetara novog snega. RHMZ na planinama najavljuje preko pola metra snežnog pokrivača, a u Beogradu u višim delovima više od 30, a u nižim do 20 centimetara.