- Do petka neće biti ozbiljnijeg zaleđivanja u nižim predelima, ali najveća nevolja i sinoć i danas predstavlja ukupna količina snežnog pokrivača na drveću, granama, dalekovodima, krovovima... A s obzirom na to da je vlažan, može doći do obaranja drveća, pa da to bude prepreka, odnosno zastoj za saobraćaj. Ponegde bi moglo da bude manjih odrona, zbog vlažnog snega, ali je manja verovatnoća. U svakom slučaju, potreban je oprez u ovakvoj situaciji. Što se pešaka tiče, više se korača po vodi, nego po snegu. Što se tiče poledice, to tek dolazi, u subotu i nedelju kada počne razvedravanje, a tada će biti i zaleđivanja tokom jutarnjih časova, pa će biti i mraza. Poslednji dani decembra biće ispunjeni jutarnjom poledicom, a dnevna temperatura bi bila nešto iznad nule. Od subote će biti suvlje, pa do početka januara.