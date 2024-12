“Ako ima zdrav duh čovek, onda zdravo razmišlja, zdravo donosi odluke, živi zdravo”, to je, čini se, životna deviza Branka Radunkovića iz Prnjavora kod Kragujevca.

I, kako tvrdi, ne postoji nemoguće. Rođen juna 1941. u selu Breziku u Slavoniji, bez šaka i kolena, kao šesto dete u porodici. Kroz život je hodao bez pomagala. Smatraju ga i medicinskim fenomenom, a on ne oseća da je drugačiji od drugih, iako priznaje da nije lako.

“Teško je ko izgubi ruku. Znate, kad idem na Banjicu, među one kojima su odsekli (ruku). To je drugo - imat, pa ne imat, ali ja nisam imao. Nisam patio od kompleksa, ali to je zahvaljujući mojoj mami. Ona od rođenja nije dozvolila u kući da budem omalovažen, a ni povlašten, isto kao i svi. Tako onda i u mestu, selu, raširilo se i tako su moji drugari bili sa mnom kao da sam naj, naj, naj”, seća se Branko.