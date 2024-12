- Osnovno i najviše se može uštedeti na grejanju na struju. Mnoga domaćinstva kod nas se greju na struju, pa bi trebalo pametno uključivati aparate na el. energiju jer oni najviše troše. Naravno, tu su i drugi aparati poput bojlera, mašina za pranje, ali da damo primat grejanju na struju jer je tu najviše moguće da se uštedi, a to bi moglo tako što bi svako trebao da ima dobar termostat koji tačno i precizno isključuje grejanje i ne daje da se to pregreva i da satim teku kilovati. Osim toga, trebalo bi i smanjiti temperaturu u prostoriji, obući duge rukave i to je dovoljno - započeo je Micić, pa nastavio: